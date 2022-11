US-Geldhäuser gewinnen Marktanteile in Deutschland nicht nur im traditionell von amerikanischen Banken dominierten M&A-Beratungsgeschäft. Auch in der Unternehmensfinanzierung holen die US-Wettbewerber auf dem deutschen Markt auf: 2021 stieg Marktaneil der fünf der größten US-Geldhäuser (JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs und Citigroup) gemessen an den Erträgen laut Daten von Dealogic auf 35 Prozent. Vor zehn Jahren lag er mit 18 Prozent nur etwa halb so hoch. Auf die wiederholten Vorwürfe, sie würden in schwierigen Zeiten ihre Kreditvergabe für deutsche Kunden herunterfahren, verweisen die US-Institute auf ihr wachsendes Engagement am Frankfurter Finanzplatz.