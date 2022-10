Ob auch in anderen Teilen des BayernLB-Konzerns ein Inflationsbonus kommen wird, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Zuvor hatten bereits vereinzelt andere deutsche Banken einen Inflationsbonus angekündigt. So will die Düsseldorfer Targobank, die rund 7.000 Beschäftigte hat, eine Sonderprämie von 3.000 Euro überweisen. Bei ING Deutschland beläuft sich die Prämie auf 1.500 Euro. Und bei der DZ-Bank-Tochter Reisebank ist eine Zahlung von 1.800 Euro vorgesehen. Eine neue Regelung der Bundesregierung ermöglicht es Arbeitgebern, Beschäftigten bis zum 31. Dezember 2024 eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von 3.000 Euro zukommen zu lassen.