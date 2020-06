Banken drohen Milliardenausfälle Wirecard-Skandal: KfW drohen Verluste von 100 Millionen Euro

Ein Sprecher der KfW sagte in einem separaten Telefonat, dass sein Haus mit den anderen Banken in Kontakt stehe. Der 100-Millionen-Euro-Kredit sei jetzt bei der Restrukturierungsabteilung von Ipex. Vertreter von Wirecard konnten außerhalb der regulären Geschäftszeiten nicht erreicht werden.



Wirecard galt einst als eines der erfolgreichsten aufstrebenden Unternehmen Deutschlands. Der Absturz des Fintechs hatte sich Anfang vergangener Woche beschleunigt, als bekannt wurde, dass 1,9 Milliarden Euro an Mitteln wahrscheinlich nicht existieren. Mittlerweile hat auch die Bundesregierung erste Konsequenzen aus dem Skandal gezogen und die Zusammenarbeit mit der „Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung“ (DPR), auch Bilanzpolizei genannt, werde beendet, bestätigte das Justizministerium am Sonntag in Berlin. „Wir haben uns mit dem Finanzministerium auf eine Kündigung verständigt“, sagte ein Sprecher. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies bestätigte in der „Financial Times“, dass künftig die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) direkt selbst ermittle, anstatt die DPR zu beauftragen. Die Selbstkontrolle der Branche über Wirtschaftsprüfer habe nicht funktioniert. Daher müsse es Änderungen bei der Kontrolle geben. Berliner Rechtsanwaltskanzleien kündigten Sammelklagen gegen die Bundesrepublik wegen Versäumnissen der Behörden an.