Banken: EBA: Einige Banken vor Herausforderungen beim Aufbau von Krisenpuffern

Der von Banken verlangte Aufbau von zusätzlichen Finanzpuffern für die Absicherung in Krisenzeiten könnte aus Sicht der EU-Bankenbehörde EBA für manche Geldhäuser aus Griechenland, Italien und Portugal schwierig werden. Für bestimmte Institute in einigen Ländern lägen die Kosten deutlich über dem Durchschnitt, was Herausforderungen beinhalten könnte, teilte die europäische Bankenbehörde EBA am Montag in einem Bericht zu den als „MREL“ bezeichneten Puffern mit.