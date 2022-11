Banken: Erste Group steigert Gewinn nach neun Monaten

Österreichs größte Bank Erste Group hat in den ersten drei Quartalen dank Zuwächsen im Kerngeschäft mehr verdient. Das Betriebsergebnis stieg um 11,4 Prozent auf 2,89 Milliarden Euro, wie das neben dem Heimatmarkt vor allem in Osteuropa tätige Institut am Freitag mitteilte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn auf 1,65 Milliarden Euro nach 1,45 Milliarden Euro.