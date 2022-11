Banken: Finanzkreise: BMF will Harald Christ in Commerzbank-Aufsichtsrat entsenden

In den Aufsichtsrat der Commerzbank soll Insidern zufolge im kommenden Jahr ein weiteres neues Mitglied einziehen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) wolle den früheren Banker und FDP-Parteimitglied Harald Christ in den Aufsichtsrat des Geldhauses entsenden, erfuhr Reuters am Donnerstag aus Regierungskreisen. Über die Personalie hatte zuerst der „Spiegel“ berichtet. Die Commerzbank und das BMF wollte sich dazu nicht äußern. Harald Christ war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.