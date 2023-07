Banken: Gewinn von BNP Paribas lässt nach

Ein schwaches Wertpapier-Handelsgeschäft hat die Gewinne der französischen Großbank BNP Paribas im zweiten Quartal gedrückt. Die größte Bank der Eurozone übertraf mit ihrem am Donnerstag in Paris vorgelegten Quartalszahlen dennoch die Erwartungen der Börsianer. BNP Paribas erwirtschaftete im Zeitraum April bis Juni einen Nettogewinn von 2,81 Milliarden Euro – ein Rückgang von 4,9 Prozent binnen Jahresfrist. Analysten hatten nur mit 2,49 Milliarden Euro gerechnet. Starke Geschäfte in der Unternehmensfinanzierung und Kosteneinsparungen schoben die Ergebnisse an. Das Bankhaus bestätigte seine Ziele für das Jahr 2025.