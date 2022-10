Banken: HSBC prüft Verkauf des kanadischen Geschäfts

Die HSBC erwägt den Verkauf ihres milliardenschweren Geschäfts in Kanada. „Wir prüfen unsere strategischen Optionen mit Hinblick auf unsere hundertprozentige Tochter in Kanada,“ hieß es in einem Statement der Bank am Dienstag. Der Verkauf von HSBC Bank Canada sei dabei eine Alternative, bestätigte ein Sprecher.