Banken: HSBC verkauft kanadisches Geschäft an Royal Bank of Canada

Die HSBC hat sich über den Verkauf ihres milliardenschweren kanadischen Geschäfts an die Royal Bank of Canada (RBC) geeinigt. Das größte kanadische Geldhaus erwerbe die HSBC-Tochter für 13,5 Milliarden kanadische Dollar (9,7 Milliarden Euro), teilte die britische Großbank am Dienstag mit. Die Transaktion soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden und der HSBC einen Vorsteuergewinn von 5,7 Milliarden Dollar einbringen.