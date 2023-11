Banken: Hypotheken-Regelung in Polen wird teuer – Folgen für Commerzbank-Tochter

Die geplante Verlängerung von Zahlungserleichterungen für Hypothekenschuldner in Polen könnte den dortigen Banken laut einer Regierungsanalyse teuer zu stehen kommen. In ihrer am Freitag veröffentlichten Untersuchung kam die Regierung in Warschau zu dem Schluss, dass das Gesetzesvorhaben polnische Banken – darunter auch die Commerzbank-Tocher mBank – insgesamt 8,06 Milliarden Zloty (umgerechnet 1,81 Milliarden Euro) kosten würde.