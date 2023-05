Ein Banksprecher sagte, das Institut arbeite aktiv auf ein konservatives Liquiditätsprofil hin. Die 143 Prozent bedeuteten einen Liquiditätspuffer von 63 Milliarden Euro. „Das spiegelt eine umsichtige Steuerung in einem unsicheren Marktumfeld wider.“



Lesen Sie auch: Credit-Suisse-Rettung hat Schweizer Staat bisher 100 Millionen Franken eingebracht



Die Geschäfte – obwohl sie unter Banken nicht unüblich sind – hätten aber die EZB-Aufseher auf den Plan gerufen, sagten die Insider. Sie hätten die Deutsche Bank im Rahmen von Routinekontakte dazu befragt. Ein ECB-Sprecher lehnte einen Kommentar ab. „Als Aufseher wäre ich besorgt, wenn das am Ende des Quartals gemacht würde, um besser auszusehen“, sagte Thorsten Beck, Professor an der Universität Florence School of Banking and Finance und Mitglied des wissenschaftlichen Beraterteams für den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken. „Ich würde das prüfen“.