Banken: JP Morgan und Bank of America machen weniger Gewinn

Milliardenbelastungen haben den Gewinn der Bank of America im vierten Quartal deutlich gedrückt. Der zweitgrößte Bankkonzern der USA erzielte im Schlussviertel des vergangenen Jahres einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Dollar nach 7,1 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Pro Aktie erwirtschaftete die Bank of America einen Überschuss von 35 Cent nach 85 Cent ein Jahr zuvor. Die Nettozinserträge sanken unter anderem angesichts einer verhaltenen Kreditnachfrage im Zuge der hohen Zinsen um fünf Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar. Insgesamt nahmen die Erträge um zehn Prozent auf 22 Milliarden Dollar ab. Die Aktie der Bank büßte im vorbörslichen Handel zeitweise 1,8 Prozent 32,56 Dollar ein.