Banken: Julius Bär stellt Geschäfte mit in Russland ansässigen Kunden ein

Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär will seine Geschäftsbeziehungen zu in Russland ansässigen Kunden kappen. Die Bank werde alle Geschäfte mit Klienten mit Wohnsitz in der Russischen Föderation bis spätestens 31. Dezember beenden, hieß es in einem Schreiben an Kunden, das die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag einsehen konnte.