Banken: Kostensenkungen treiben UBS-Ergebnis

Im laufenden Jahr will das mit einer soliden Bilanz ausgestattete Institut eigene Aktien im Wert von über fünf Milliarden Dollar zurückkaufen. 2022 belief sich das Rückkaufvolumen auf 5,6 Milliarden Dollar. Die Dividende soll auf 0,55 (Vorjahr 0,50) Dollar je Aktie erhöht werden. Mit hohen Ausschüttungen an die Eigner will Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher bei US-Großanlegern punkten und die Bewertung des Konzerns in die Höhe schrauben.