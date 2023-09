Banken: Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum mit kleinstem Wachstum seit 2015

Der Kreditfluss an Firmen in der Euro-Zone büßt angesichts der mauen Konjunktur und steigender Zinsen deutlich an Dynamik ein. Geldhäuser im Währungsraum reichten im August nur noch 0,6 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als noch ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Das ist das kleinste Plus seit Ende 2015. Im Juli hatte das Wachstum noch bei 2,2 Prozent gelegen.