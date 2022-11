Banken: Krypto-Absturz kam für Bafin-Chef gerade noch zur rechten Zeit

„Was besonders verstörend an dem war, was wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gesehen haben, ist der Verbraucherschutzaspekt“, sagte Branson. „Wir lösen dieses Problem indem wir sagen, das wird ausgegrenzt, da muss der mündige Anleger selber entscheiden, ob er in diesem besonderen Casino spielen will oder nicht, das hat nichts mit dem Regulierungssystem zu tun, weil da keine deutsche Aufsicht oder deutsche Regulierung, europäische Aufsicht oder Regulierung hilft. Die Frage ist, wie nachhaltig ist diese Strategie?“