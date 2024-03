Banken: Moody's stuft Ausblick für deutschen Bankensektor auf negativ

Die Rating-Agentur Moody's hat den Ausblick ihres Aaa-Ratings für die deutsche Bankenbranche von stabil auf negativ gesenkt. Die stagnierende Wirtschaftslage in der Bundesrepublik reduziere die Geschäftsmöglichkeiten für die Institute und mindere voraussichtlich die Qualität von Krediten in den kommenden zwölf bis 18 Monaten, teilte die Agentur am Donnerstag mit.