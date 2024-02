Banken: Niedersachsens Sparkassen geben sich nach Rekordergebnis zurückhaltender

Nach einem Rekordgewinn im vergangenen Jahr zeigen sich die Sparkassen in Niedersachsen etwas vorsichtiger für 2024. Wegen der Konjunkturflaute werde das Ergebnis etwas geringer, aber noch vergleichsweise gut ausfallen, sagte der scheidende Präsident des niedersächsischen Sparkassenverbands (SVN), Thomas Mang, am Donnerstag in Hannover. Das Betriebsergebnis vor Bewertung kletterte im vorigen Jahr deutlich auf 1,7 Milliarden Euro und lag damit um etwa 680 Millionen Euro höher als 2022. „Wir benötigen auch eine derartige Ertragslage, um steigende Eigenkapitalanforderungen erfüllen zu können und um notwendige Investitionen in den Markt vorzunehmen.“