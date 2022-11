Banken: NordLB schreibt dank erhöhter Kreditnachfrage wieder schwarze Zahlen

Die Bank konnte Risikovorsorge auflösen und verbuchte in den ersten neun Monaten des Jahres ein Risikovorsorgeergebnis von 97 Millionen Euro. Die Energiekrise habe bislang keine bedeutenden Belastungen im Kreditportfolio verursacht. Die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt wirkten sich im laufenden Jahr jedoch negativ auf Bewertungen rund um Pensionsverpflichtungen aus. Die harte Kernkapitalquote sank auf 14,6 Prozent per Ende September von 15,4 Prozent im vergangenen Jahr.