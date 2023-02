Banken: Politik: Banken sollen ihre Geldautomaten vor Sprengungen schützen

Weil in Deutschland fast jeden Tag ein Geldautomat gesprengt wird, will Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) die Banken gesetzlich in die Pflicht nehmen. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Banken nicht aufrüsten. Das ist fahrlassig,“ sagte Wahlmann in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem „Spiegel“.