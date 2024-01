Banken: Raiffeisen Bank International verbucht Gewinnrückgang

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang um rund ein Drittel verbucht. Das Konzernergebnis sank auf 2,39 Milliarden Euro nach 3,63 Milliarden Euro, wie das in vielen Ländern Osteuropas sowie in Russland und der Ukraine tätige Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Im viertem Quartal schrumpfte der Gewinn um rund 67 Prozent auf 272 Millionen Euro.