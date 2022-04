Banken Schweizer Großbanken: Einmal Absturz und zurück

Die „Börsen-Zeitung“ beißt ungern die Hand, die sie ernährt, Kritik an Banken fällt in dem Blatt traditionell eher gemäßigt aus. Umso heftiger langte der Kommentator angesichts der Verfehlungen einer Schweizer Bank zu. Die sei nicht weniger als „gemeingefährlich“ und produziere „Skandale am laufenden Band.“ Am sichersten, so sein Fazit, wäre es wohl die Bank dichtzumachen, bevor sie weiteres Unheil anrichte.