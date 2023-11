Banken: Softbank schreibt Milliardenverlust wegen Wework-Insolvenz

Der japanische Technologieinvestor Softbank ist wegen der Insolvenz des US-Bürovermieters Wework tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das Ergebnis brach im zweiten Quartal auf minus 789 Milliarden Yen ein (umgerechnet 4,88 Milliarden Euro), wie der Wework-Mehrheitseigner am Donnerstag mitteilte. Das ist der vierte Verlust in Folge. Im Vorjahr stand noch ein Überschuss von rund drei Billionen Yen in den Büchern, als Softbank durch Termingeschäfte mit Aktien des chinesischen Alibaba-Konzerns Riesengewinne einfuhr.