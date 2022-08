Banken: Solaris ändert die Strategie und setzt Gewinne vor Wachstum

„Einigen Fintechs fehlt die Grundlage, um mit den derzeitigen Turbulenzen an den Märkten umzugehen. Das wirkt sich auch auf unsere Plattform aus“, so Folz. „Wir müssen widerstandsfähiger werden, um der Volatilität bei unseren Partnern und an den Märkten besser begegnen zu können.“ Mit dem Fintech Nuri war vor kurzem einer der Partner von Solaris in die Pleite gerutscht.