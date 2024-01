Banken: Spanische Bank Santander mit Gewinnsprung im vierten Quartal

Dank einem wachsenden Kreditgeschäfts in Europa und Brasilien hat die Spanische Bank Santander im vierten Quartal einen kräftigen Gewinnschub verbucht. Der Nettogewinn kletterte um 28 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro, wie der zweitgrößte Kreditgeber in der Eurozone am Mittwoch mitteilte. Das lag über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 2,64 Milliarden Euro gerechnet hatten.