Banken: Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten 2023 Ergebnisschub

Die Sparkassen in Hessen und Thüringen rechnen wegen der kräftig gestiegenen Zinsen mit einem Ergebnisschub im Gesamtjahr. Für 2023 gehen die 48 Institute von einem Betriebsergebnis vor Bewertung aus, das erheblich über dem Vorjahreswert liegt, wie der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen am Freitag in Frankfurt mitteilte.