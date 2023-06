Banken: Stabilitätswächter: Verwundbarkeiten im Finanzsystem weiterhin hoch

Der 2013 eingerichtete AFS überwacht die Finanzstabilität in Deutschland. Ihm gehören Vertreter des Bundesfinanzministeriums, der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an. Er tagt einmal im Quartal und legt einmal im Jahr einen Bericht an den Bundestag vor.