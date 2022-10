Banken: Starker Anstieg der Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum hält an

Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum hat trotz eingetrübter Konjunkturaussichten und steigender Zinsen erneut stark zugenommen. Die Finanzinstitute reichten im September 8,9 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Anfang 2009.