Banken: Starkes Wachstum der Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum hält an

Das zuletzt starke Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum setzt sich fort. Im Oktober vergaben die Geldhäuser im Währungsgebiet 8,9 Prozent mehr Darlehen an Firmen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte.