Banken: Streit um AT1-Boni – Angestellte der Credit Suisse erwägen wohl Klage gegen Aufsicht Finma

Mitarbeitende der Schweizer Großbank Credit Suisse erwägen einem Medienbericht zufolge eine Klage gegen die Finanzmarktaufsicht (Finma) wegen der Streichung von 400 Millionen Dollar an Bonuszahlungen. Die Boni von Tausenden leitenden Angestellten der Credit Suisse seien an die sogenannten AT1-Anleihen der Bank gekoppelt, berichtete die „Financial Times“ am Montag. Diese Wertpapiere wurden im Rahmen der von der Schweizer Regierung im März orchestrierten Not-Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse durch die UBS auf Anordnung der Behörden vollständig abgeschrieben.