Banken: Stresstest: EU-Bankenbehörde prüft Widerstandsfähigkeit europäischer Banken

Die EU-Bankenbehörde EBA prüft in den nächsten Monaten die Widerstandsfähigkeit europäischer Geldhäuser in einem großangelegten Stresstest. An dem Belastungscheck nehmen diesmal 70 Finanzinstitute teil, 20 mehr als beim letzten Stresstest 2021, wie die europäische Bankenbehörde EBA am Dienstag mitteilte.