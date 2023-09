Banken: UBS peilt Zusammenarbeit mit chinesischem Bankkonzern ICBC an

Die UBS prüft eine Zusammenarbeit mit der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Die Schweizer Großbank habe mit dem nach Vermögenswerten weltweit größten Institut eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Dabei gehe es um eine Kooperation in den Bereichen Vermögensverwaltung für Firmenkunden (Asset Management) und für reiche Privatkunden (Wealth Management) sowie Investmentbanking und das Firmenkundengeschäft.