Banken: UBS plant offenbar Kahlschlag in Hongkonger Investmentbanking

Auch das Team, das sich um Fusionen und Übernahmen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) kümmert, soll umgekrempelt werden. So sei man in Gesprächen, um Laurence Braham, der Anfang des Jahres von der Bank Barclays zur UBS wechselte, zum globalen Co-Head of Technology zu ernennen, so Insider.