Banken: Ukraine erneuert Kritik an RBI wegen Verbleibs in Russland

Die Ukraine lässt mit ihrer Kritik an der Wiener Raiffeisen Bank International (RBI) und ihrem Russland-Geschäft nicht locker. Ukrainische Beamte bemängeln in einem Brief an die Bank, dass die Pläne der RBI zu einem Rückzug aus Russland zu vage wären und es keinen Zeitplan für einen Verkauf der Tochterbank gebe. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Brief einsehen.