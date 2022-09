Banken: Unicredit-Chef will Jahresprognose hochschrauben

Die italienische Großbank Unicredit will ihre Jahresziele nach oben korrigieren. „Wir werden im dritten Quartal erheblich nachbessern“, sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel auf einer Konferenz am Donnerstag in London. Er sei auch mit Blick auf das kommende Jahr zuversichtlich. Die Bank hätte einen einzigartigen Puffer, um mögliche Schocks in der Wirtschaft abzufedern.