Banken: Unicredit erzielt höchsten Gewinn seit über zehn Jahren

„Wir wollen für 2022 insgesamt 5,25 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an unsere Aktionäre ausschütten, ein Anstieg von 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr“, sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel. Die Bilanz sei „felsenfest“, man habe umfangreiche Vorsorge für das Geschäft in Russland getroffen und eine starke Kapitaldecke.