Banken: Unicredit sollen höhere EZB-Kapitalanforderungen drohen

Die Europäische Zentralbank habe Unicredit gegenüber angedeutet, dass sie für das Institut eine Anhebung der so genannten Säule-2-Anforderungen in Erwägung zieht, hieß es. Sie liegt derzeit bei 1,75 Prozent. Veränderungen erfolgen normalerweise in Schritten von 25 Basispunkten. Eine Erhöhung der Anforderungen würde somit wahrscheinlich erst einmal auf ein Niveau von zwei Prozent der risikogewichteten Aktiva führen.