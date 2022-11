Banken: Verdi ruft zum einwöchigem Streik bei Commerzbank-Tochter ComTS auf

Gestreikt werden soll an allen Standorten der ComTS in Duisburg, Hamm, Erfurt, Halle und Magdeburg an allen Arbeitstagen in der kommenden Woche. Die Commerzbank-Tochter verantwortet die Bereiche Compliance, Kreditbearbeitung und die internen Postläufe der Bank. Das Institut erwarte keine wesentlichen Beeinträchtigungen im Betrieb, teilte eine Commerzbank-Sprecherin mit.