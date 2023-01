Die Forderungen der Gewerkschaft an die großen öffentlichen und privaten Banken nach einem Inflationsausgleich haben bei fast jedem großen Institut Früchte getragen – bis auf die deutsche Tochter der Santander Bank. Die spanische Bank will als einziges großes Geldhaus in Deutschland der Forderung nach der Zahlung einer Inflationsprämie nicht nachgeben, sagt Stefan Wittman von der Gewerkschaft Ver.di.