Banken Vor EZB-Zinsentscheidung: Mehrere Banken schaffen Negativzinsen ab

Die Europäische Zentralbank (EZB) will bei ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag (21. Juli) die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben. Im September hat die Notenbank einen weiteren - womöglich größeren Zinsschritt - in Aussicht gestellt. Noch müssen Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken. Die Kosten dafür geben viele Geldhäuser an Kunden weiter.