Banken: Wachstum der Kreditvergabe im Euro-Raum schwächt sich erneut ab

Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euro-Raum verliert im Zuge des rasanten Straffungskurses der Europäischen Zentralbank immer mehr an Dynamik. Banken in den Ländern der Euro-Zone vergaben im Mai vier Prozent mehr Darlehen an Unternehmen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im April hatte das Wachstum bei 4,6 Prozent gelegen, im März bei 5,2 Prozent.