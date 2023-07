Banken: Wachstum der Kreditvergabe im Euroraum wird immer schwächer

Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum verliert im Zuge des Zinserhöhungskurses der EZB immer mehr an Schwung. Geldhäuser in der 20-Länder-Gemeinschaft reichten im Juni lediglich 3,0 Prozent mehr Kredite an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.