Bankenaufsicht: Banken kümmern sich laut EZB zu wenig um Cybersicherheit

Geldhäuser im Euroraum unternehmen aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht immer noch zu wenig, um sich vor möglichen Hacker-Angriffen und anderen Cyberrisiken zu schützen. Mängel seien in allen Aspekten der Cybersicherheit festgestellt worden, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten jüngsten Aufsichts-Newsletter mit.