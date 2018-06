Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus, egal ob weicher oder harter Brexit. Dieser geplante EU-Austritt Großbritanniens stellt in London angesiedelte Banken vor ein Problem: Für Dienstleistungen in der Europäischen Union benötigen sie ein Standbein in einem EU-Staat. Die Zwei-Jahres-Frist für die Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und Brüssel über die Brexit-Modalitäten läuft bis Ende März 2019. Ob es danach eine Übergangsfrist geben wird, ist noch offen.