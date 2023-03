Bankenaufsicht: Enria: Geldhäuser sollen Geschäfte in Russland reduzieren – neuer Stresstest für Cyber-Attacken

Noch in Russland aktive europäische Geldhäuser sollten aus Sicht von EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria ihre dort bestehenden Engagements möglichst rasch herunterfahren. Für die Aufsicht sei wichtig, dass die Banken ihre Geschäfte in Russland genau überwachten und im Idealfall so weit wie möglich reduzieren und abbauen, sagte Enria in einem am Donnerstag auf der Internetseite der Bankenaufsicht veröffentlichten Interview mit der litauischen Zeitung „Verslo zinios“. Zugleich kündigte Enria einen neuen Stresstest an, mit dem die Widerstandsfähigkeit der Institute gegenüber Cyber-Attacken geprüft werden soll.