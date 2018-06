Richard Branson macht Milliarden-Geschäft mit Virgin Money

Die Bank des Milliardärs Richard Branson, Virgin Money, will es zusammen mit einem britischen Konkurrenten mit den vier Großbanken des Königreichs aufnehmen. In der geplanten Allianz der beiden mittelgroßen Geldhäuser wird Virgin Money für umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro (1,7 Milliarden Pfund) von dem Institut CYBG übernommen, wie CYBG am Montag mitteilte. Damit handelt es sich um die größte Bankfusion in Großbritannien seit der Finanzkrise. Von dem Zusammenschluss versprechen sich Virgin Money und CYBG eine höhere Schlagkraft gegen die Branchengrößen Lloyds, HSBC, Barclays und RBS. Sie setzen zudem auf niedrigere Kosten, auch durch einen Abbau von 1500 Stellen. Das neue Institut wird dann noch rund 8000 Mitarbeiter beschäftigen.