Bankenkrise Der 30-Prozent-Horror der Credit Suisse: Darum ist der Kursrutsch so gefährlich

Banken verleihen den Großteil der Einlagen ihrer Kunden als Kredite an andere Kunden weiter; diese Darlehen kann keine Bank einfach so kündigen. Zwar parken Banken einen Teil der Kundeneinlagen auch auf Konten bei ihrer jeweiligen Zentralbank, damit sie jederzeit Einlagen zurückzahlen können – und die Credit Suisse betont, sie verfüge über genug Gelder selbst bei einem Kundenansturm. Aber: Sollte das Geld nicht reichen, droht der Credit Suisse ein ähnliches Drama wie der Silicon Valley Bank. Denn auch die Credit Suisse hat Geld in eigentlich hoch sichere Anleihen investiert. Normalerweise könnte sie diese Anleihen einfach verkaufen und die so erzielten Einnahmen an ihre Kunden weiterreichen. Das Problem ist nur, dass viele selbst sichere Anleihen Kursverluste verzeichnet haben, die Credit Suisse also bei einem Verkauf womöglich Verluste machen würde. Sie hätten dann nicht genügend Geld, um den Kundenansturm in den Griff zu kriegen.