Bankenkrise: Schweizer Regierung holt neue Berater für Credit-Suisse-Deal

Die Schweizer Regierung holt in Zusammenhang mit Garantien für die Notübernahme der Credit Suisse einen weiterer Berater an Bord. Das Finanzministerium habe Alvarez & Marsal Switzerland ein entsprechendes Mandat erteilt, wie der staatlichen Beschaffungsplattform Simap.ch am Montag zu entnehmen war. Sprecher des Finanzministeriums und von Alvarez & Marsal bestätigten den Auftrag.