Bankenkrise UBS kauft Credit Suisse

Am frühen Sonntagabend stand dann fest: Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die Credit Suisse. Das gab der Schweizer Bundespräsident Alain Berset am Sonntag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schweizerischen Nationalbank (SNB), sowie Vertretern von UBS und Credit Suisse bekannt. Dieser Schritt sei nötig geworden, um auch das Land vor Schäden zu schützen, so Berset. Ein unkontrollierter Zusammenbruch der Credit Suisse würde unabsehbare Folgen für das Land und das internationale Finanzsystem haben. Zum Wert des Deals äußerte er sich nicht. Medienberichten zufolge soll die UBS zuletzt ihr Angebot auf zwei Milliarden Euro erhöht haben.