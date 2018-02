Bankenpleite Dero Bank strauchelt über Steuerhinterziehung

Kunstraum handelte über die Dero Bank in großem Stil mit Aktien. Alleine zwischen April und August 2016 sind dabei laut Staatsanwaltschaft Dividenden in Höhe von 117 Millionen Euro angefallen. Auf die hätte Kunstraum eigentlich Kapitalertragssteuer zahlen müssen. Doch das Unternehmen ließ sich als gemeinnützig einstufen und umging so die Steuer. Die Staatsanwaltschaft wirft der Bank nun vor, dass es anhand des regen Aktienhandels hätte erkennen müssen, dass Kunstraum keineswegs gemeinnützig unterwegs war. Die Bank weist die Vorwürfe zurück. Sie habe lediglich ihre Dienste als Depotbank angeboten und den Kunden nicht beraten. Außerdem habe Kunstraum eine Nichtveranlagungsbescheinigung seines Finanzamtes vorgelegt. Damit sei man von Gesetz wegen her verpflichtet, keine Kapitalertragssteuer abzuführen.